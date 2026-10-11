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Психолог Хорс объяснил, что нелюбовь школьников к отдельным предметам связана с трудностями в учебе

Психолог Хорс объяснил, что нелюбовь школьников к отдельным предметам связана с трудностями в учебе

Неприязнь ребенка к школьному предмету чаще возникает из-за трудностей в учебе, а не наоборот. Об этом RT сообщил кандидат психологических наук Михаил Хорс.

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