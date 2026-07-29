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Русская весна

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Армия России освободила Светлое в ДНР (КАРТА)

Армия России освободила Светлое в ДНР (КАРТА)

Армия России освободила Светлое в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительного штурма выбили противника из населённого пункта, развивая наступление к Доброполью, сообщает Минобороны.

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