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Джерси Джордана со второго матча финала НБА-1998 продано за рекордные $14 млн

Джерси Джордана со второго матча финала НБА-1998 продано за рекордные $14 млн

Игровая майка шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Майкла Джордана была продана на аукционе за рекордную сумму.

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