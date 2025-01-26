Россиянам объяснили, кому увеличат пенсии в феврале

Юрист сообщил об увеличении пенсий инвалидам и 80-летним гражданамРяд категорий россиян уже в феврале начнет получать повышенные пенсии, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов .
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