Сходил, блин, в больницу...........

Мужские забавыЗдоровьеСходил, блин, в больницу........... Сейчас я хочу написать историю о том, как я сходил сегодня в больницу.Начну сначала. Мама разбудила меня в без 20 минут 8.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СартинкОлендарь - глаз режет. Сверяйте свой интеллект со словарем "Ожегова".Андрей БаканинСпутать воскресенье с понедельником могут только бездельники.Анна ЭржибоваНу да у вас всегда кто то виноват и все бездельники тунеядцы......проходилиКомментировать
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