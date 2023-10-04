В МВД объявили в розыск главу воюющего на Украине грузинского легиона

Глава воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, который в России был заочно привлечен к уголовной ответственности по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне Киева, объявлен в розыск.