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Парламентская газета

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В МВД объявили в розыск главу воюющего на Украине грузинского легиона

Глава воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, который в России был заочно привлечен к уголовной ответственности по делу о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне Киева, объявлен в розыск.

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