Ростех разработал полностью отечественные силовые модули для ЭЗС

Фото: Уфимское приборостроительное производственное объединение Специалисты Концерна «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех разработали полностью отечественные силовые модули для электрозарядных станций (ЭЗС).
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