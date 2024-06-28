Медвежий угол
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Медвежий угол

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Прокуратура часто бездействует: Бастрыкин надеется на бойцов СВО в спасении страны от мигрантского бандитизма

Прокуратура часто бездействует: Бастрыкин надеется на бойцов СВО в спасении страны от мигрантского бандитизма

Политнавигатор Защитить россиян от преступлений криминальных мигрантов смогут только ветераны СВО.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Я в сомнении, что Бастрыкин сможет бороться с гос.... й даже при поддержке ветеранов СВО. Чиновная бюрократия не такого одного борца сожрала и костей даже не выплюнула! Сейчас выход на борьбу с этой опухолью на теле государства должен выйти сам народ и его Президент, если он с народом, а не с предателями его интересов. Роспуск парламента и досрочные выборы, иначе Империя не выживет!
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2 час.
НН
Неважно Неважно
Да разогнать на эту Госдуму. Не надо столько дармоедов за государственные деньги держать. Прав Бастрыгин (госдура).
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1 час.
Александр Павлов
Бастрыкин, поспособствуй, воссозданию народных дружин с легальным вооружением, и мы сделаем всё сами! Полицаи не действуют!
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1 час.

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