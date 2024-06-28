Прокуратура часто бездействует: Бастрыкин надеется на бойцов СВО в спасении страны от мигрантского бандитизма

Руслан Техажев

Я в сомнении, что Бастрыкин сможет бороться с гос.... й даже при поддержке ветеранов СВО. Чиновная бюрократия не такого одного борца сожрала и костей даже не выплюнула! Сейчас выход на борьбу с этой опухолью на теле государства должен выйти сам народ и его Президент, если он с народом, а не с предателями его интересов. Роспуск парламента и досрочные выборы, иначе Империя не выживет!