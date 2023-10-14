На фестивале «Ноль Плюс» назвали лучшие в мире фильмы для детской и семейной аудитории

В Тюмени подвели итоги 10 международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» — одного из самых заметных и значимых в культурно-образовательной сфере Тюменской области и России, сообщает официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.
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