Самый пушистый кролик на планете

Благодаря своему необычному внешнему виду эти кролики стали популярны в Интернете. Ангорский кролик — это порода кроликов, которую разводят для различных целей, в том числе для домашнего использования и декоративных целей, из-за ее длинной шерсти.
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