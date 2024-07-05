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В горах Сочи под лавиной погибла туристка

В горах Сочи две туристки попали под лавину, одна из них погибла. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, 30 июня две туристки — мать и дочь из Ростовской области — прогуливались по эко-тропе Альпийские луга в Красной поляне, на территории Сочинского национального парка на высоте 2 200 м.

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