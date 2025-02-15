БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Моисеев
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Тяжкий выбор Зеленского: Возобновлять транзит или взорвать «Турецкий поток»

Тяжкий выбор Зеленского: Возобновлять транзит или взорвать «Турецкий поток»

Европа и Украина решают, как быть дальше с газовыми трубами Дмитрий Родионов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности перед голосованием о продлении санкций против России, предусматривающие, что Украина не будет атаковать «Турецкий поток» и прекращать поставки нефти через свою территорию.

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Eduard
Париж взорвите,Берлин!
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