Тяжкий выбор Зеленского: Возобновлять транзит или взорвать «Турецкий поток»

Европа и Украина решают, как быть дальше с газовыми трубами Дмитрий Родионов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности перед голосованием о продлении санкций против России, предусматривающие, что Украина не будет атаковать «Турецкий поток» и прекращать поставки нефти через свою территорию.