ГУР и спецслужбы НАТО пытались угнать на Украину стратегический ракетоносец Ту-22М3 В России пресечена попытка спецслужб киевского режима организовать угон стратегического ракетоносца Ту-22М3.
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ГУР и спецслужбы НАТО пытались угнать на Украину стратегический ракетоносец Ту-22М3 В России пресечена попытка спецслужб киевского режима организовать угон стратегического ракетоносца Ту-22М3.
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