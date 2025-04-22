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Верховный назвал ветеранов СВО золотым фондом и элитой России

Верховный назвал ветеранов СВО золотым фондом и элитой России

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
поживём-увидим как это реализовано будет.
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12 час.
Регина Толстоброва
Одного желания мало. надо чтобы еще и знания были.
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12 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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9 час.
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