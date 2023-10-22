В Петербурге поймали психопата-уголовника, который сбежал от лечения и долгое время бегал по городу

В Петербурге сумели поймать психбольного, который бегал и пугал жителей города.В Петербурге полицейские задержали 43-летнего психически больного мужчину, который в пятницу совершил побег, сумев убежать от сотрудников скорой помощи, которые осуществляли его транспортировку в Невском районе.
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