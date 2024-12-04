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Вечерний Новосибирск

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В селе Марусино Новосибирского района завершается строительство школы на 550 учеников

В селе Марусино Новосибирского района завершается строительство школы на 550 учеников

Строительная готовность – 88%. Подрядчик закончил внутреннюю отделку помещений, устанавливает технологическое оборудование, обустраивает наружные инженерные сети и проводит дополнительные мероприятия по водоотведению.

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