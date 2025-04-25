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  • Людмила Лепаева
    Зачем эта статья ,чтобы людей злить. Мы и так знаем какие у нас суды и это лишний раз подтверждаетСуд решил не прив...
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    Генералу Попову срок дали, а этот урод воровал миллиардами и остался невиновным и свободным.Кто отпустил носителя гос...Суд решил не прив...
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    Кто бы сомневался.Суд решил не прив...

Общественники просят снять с Моргенштерна* статус иноагента

Общественники просят снять с Моргенштерна* статус иноагента

Движение «Зов народа» заявило, что исполнитель духовно преобразился Фото: открытые источники Движение «Зов народа» обратилось к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой пересмотреть статус рэпера Моргенштерна* как иностранного агента.

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Александр Конкин
Откровенное враньё! Кому он нужен и кто его помнит кроме школьников до 5 класса?
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19 час.
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