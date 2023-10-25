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Жюри премии "Гордость нации" выбрало 28 лауреатов из 22 субъектов РФ

Жюри премии "Гордость нации" выбрало 28 лауреатов из 22 субъектов РФ

В День народного единства, 2 октября, в Москве пройдет торжественная церемония награждения лауреатов всероссийской общественной премии "Гордость Нации – 2023", заявил в ходе пресс-конференции ТАСС председатель Ассамблеи народов России, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

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