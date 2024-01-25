Сенатор США обвинил конгрессменов в отказе от шагов навстречу России

Американские политики отказываются от даже малейших попыток наладить отношения с Россией. Об этом 22 января заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.
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