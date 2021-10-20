Известного актёра Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом

Сам Безруков отметил, что всё под контролем, болезнь протекает относительно легко. Он обратился к своим поклонникам с просьбой не переживать, и отметил, что спектакли с его участием перенесут на другое время — точные даты будут известны позднее.
Сам Безруков отметил, что всё под контролем, болезнь протекает относительно легко. Он обратился к своим поклонникам с просьбой не переживать, и отметил, что спектакли с его участием перенесут на другое время — точные даты будут известны позднее.
Свежие комментарии