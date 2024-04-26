Приморское отделение Русского географического общества получило в дар редкие фотографии

Приморскому краевому отделению Русского географического общество передали в дар коллекцию уникальных, ранее не публиковавшихся фотографий, представляющих новые факты об истории Владивостока, передает ТАСС.
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