В самом центре Омска продавцы беляшной сливают отходы в ливневку. По словам очевидцев, это продолжается не первый месяц.
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В самом центре Омска продавцы беляшной сливают отходы в ливневку. По словам очевидцев, это продолжается не первый месяц.