Экс-супруга Паши Техника осталась разочарована обманом Ксении Собчак

Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая выразила свое разочарование в связи с тем, что телеведущая Ксения Собчак не сдержала своих обещанийЭкс-супруга Паши Техника Ева Карицкая выразила свое разочарование в связи с тем, что телеведущая Ксения Собчак не сдержала своих обещаний.