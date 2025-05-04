Экс-супруга Паши Техника осталась разочарована обманом Ксении Собчак

Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая выразила свое разочарование в связи с тем, что телеведущая Ксения Собчак не сдержала своих обещанийЭкс-супруга Паши Техника Ева Карицкая выразила свое разочарование в связи с тем, что телеведущая Ксения Собчак не сдержала своих обещаний.
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