Королева ТикТока – кошка Соня из Новосибирска стала звездой ТВ

Новосибирская кошка Соня – звезда ТикТока с числом подписчиков более 17 миллионов человек – стала одной из героинь документального фильма «Империя кошек» телеканала «Пятница!»Знаменитой кошке из Новосибирска посвящен один из сюжетов фильма.
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