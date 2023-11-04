Королева ТикТока – кошка Соня из Новосибирска стала звездой ТВ

Новосибирская кошка Соня – звезда ТикТока с числом подписчиков более 17 миллионов человек – стала одной из героинь документального фильма «Империя кошек» телеканала «Пятница!»Знаменитой кошке из Новосибирска посвящен один из сюжетов фильма.