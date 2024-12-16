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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Умные очки Ray-Ban M**a получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam К...

Умные очки Ray-Ban M**a получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam К...

Умные очки Ray-Ban M**a получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и ShazamКомпания M**a расширила функциональность умных очков Ray-Ban M**a, добавив поддержку «живого ИИ», переводчика в реальном времени и сервиса распознавания музыки Shazam.

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