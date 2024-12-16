Умные очки Ray-Ban M**a получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam К...

Умные очки Ray-Ban M**a получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и ShazamКомпания M**a расширила функциональность умных очков Ray-Ban M**a, добавив поддержку «живого ИИ», переводчика в реальном времени и сервиса распознавания музыки Shazam.