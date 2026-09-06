Продолжатся набор мальчиков и девочек 🥊в секцию бокса, возрасте от 6 лет Это прекрасная возможность для родителей, заботящихся о всестороннем развитии своих детей, привить им любовь к спорту, воспитать характер и научить добиваться поставленных целей.