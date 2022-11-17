​Новый сервис Банки.ру помогает достичь финансовой цели

Банки.ру запустил новый сервис «Калькулятор финансовых целей». Сервис помогает спланировать крупную финансовую покупку — рассчитать сроки, которые позволят накопить нужную сумму, и подобрать финансовый продукт для более быстрого достижения цели.
Банки.ру запустил новый сервис «Калькулятор финансовых целей». Сервис помогает спланировать крупную финансовую покупку — рассчитать сроки, которые позволят накопить нужную сумму, и подобрать финансовый продукт для более быстрого достижения цели.
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