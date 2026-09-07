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Жителя Энгельса осудили за избиение ветерана СВО после урока мужества

Жителя Энгельса осудили за избиение ветерана СВО после урока мужества

В Саратовской области суд вынес приговор жителю Энгельса. Его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве.

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