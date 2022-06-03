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Австрия перешла к реализации угроз в отношении российских газовых хранилищ

Австрия перешла к реализации угроз в отношении российских газовых хранилищ

В Австрии решили перейти от слов угроз к делу и реализовать свой ультиматум. Для этой цели там подводят нормативную базу под сложившуюся ситуацию.

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