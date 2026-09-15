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В Госдуме предложили создать в школах меню для детей с непереносимостью глютена

В Госдуме предложили создать в школах меню для детей с непереносимостью глютена

Речь не только о спецпитании в школах, депутат просит закрепить федеральные гарантии Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение обеспечить детей с непереносимостью глютена (целиакией) специальным питанием в школах, детсадах, больницах и санаториях.

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