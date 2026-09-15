В Госдуме предложили создать в школах меню для детей с непереносимостью глютена

Речь не только о спецпитании в школах, депутат просит закрепить федеральные гарантии Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение обеспечить детей с непереносимостью глютена (целиакией) специальным питанием в школах, детсадах, больницах и санаториях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Алтае пристав ...
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым