В Госдуме предложили создать в школах меню для детей с непереносимостью глютена

Речь не только о спецпитании в школах, депутат просит закрепить федеральные гарантии Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая направила министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение обеспечить детей с непереносимостью глютена (целиакией) специальным питанием в школах, детсадах, больницах и санаториях.