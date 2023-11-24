Новости регионов: рост заболеваемости коронавирусом, спасение розового фламинго в Перми

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий. Ставропольский край В Ставрополе директору школы объявили выговор из-за стрельбы в учебном заведении, а сотрудникам учреждения вынесли дисциплинарное взыскание.
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