«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»

Мария Васильева Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ Скорее всего, «Северный поток – 2» не будет использоваться в течение многих лет.