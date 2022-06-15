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«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»

Мария Васильева Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ Скорее всего, «Северный поток – 2» не будет использоваться в течение многих лет.

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