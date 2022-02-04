Канадский телеканал оправдался за “русский след” в акциях дальнобойщиков AlexCoderКанадский телеканал оправдался за “русский след” в акциях дальнобойщиков AlexCoder Руководство CBC испугалось кибератаки и дезинформации из Москвы на фоне напряженности вокруг Украины Канадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю вляпалась в скандал из-за заявления журналисткиНил Коксало якобы "российском следе" в протестах местных дальнобойщиков, которые не утихают уже несколько дней кряду.