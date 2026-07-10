Статус топ-направления внутреннего туризма закрепила за собой Тюмень: регион вошел в десятку

ТЮМЕНЬ, 10 июля, ФедералПресс. Тюменский регион продолжает бить рекорды гостеприимства. С января по май 2026 года живописный сибирский край принял 794 тысяч путешественников – подробности на «ФедералПресс».
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