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Статус топ-направления внутреннего туризма закрепила за собой Тюмень: регион вошел в десятку

Статус топ-направления внутреннего туризма закрепила за собой Тюмень: регион вошел в десятку

ТЮМЕНЬ, 10 июля, ФедералПресс. Тюменский регион продолжает бить рекорды гостеприимства. С января по май 2026 года живописный сибирский край принял 794 тысяч путешественников – подробности на «ФедералПресс».

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