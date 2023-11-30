Представлен Toyota Land Cruiser 70 Series в версии Modelista

Классический Toyota Land Cruiser 70-й серии вернулся в Японию после 9-летнего перерыва, а компания Modelista, которая является собственным тюнинг-ателье Toyota, предложила выбор дополнительных аксессуаров для персонализации.
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