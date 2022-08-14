Умные контактные линзы помогут в диагностике и раннем лечении рака

В новом исследовании, опубликованном в журнале Advanced Functional Materials, ученые из Института биомедицинских инноваций Терасаки (Terasaki Institute for Biomedical Innovation) разработали контактную линзу, которая помогает улавливать и обнаруживать в слезной жидкости экзосомы, микроскопические внеклеточные везикулы диаметром 30-100 нанометров, являющиеся диагностическими биомаркерами рака.