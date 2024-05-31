Такер Карлсон назвал вердикт по Трампу концом правосудия

Обвинительный вердикт, который жюри присяжных вынесло бывшему президенту США и вероятному кандидату на президентских выборах от республиканцев Дональду Трампу, является концом американского правосудия, заявил журналист Такер Карлсон.
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