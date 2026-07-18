Виталий Королев закладывает фундамент будущего в Озёрном

Виталий Королев обсудил с журналистами и активными гражданами развитие муниципалитета: обновление ЦРБ (замена окон, пожарной сигнализации, благоустройство территории), ускорение закупки диагностического оборудования и ремонт бассейна с полем для мини-футбола.
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