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Виталий Королев закладывает фундамент будущего в Озёрном

Виталий Королев закладывает фундамент будущего в Озёрном

Виталий Королев обсудил с журналистами и активными гражданами развитие муниципалитета: обновление ЦРБ (замена окон, пожарной сигнализации, благоустройство территории), ускорение закупки диагностического оборудования и ремонт бассейна с полем для мини-футбола.

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