⏺В Крыму за десять лет вдвое увеличилось количество многодетных семей «В Республике Крым многодетных семей стало в два раза больше.
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⏺В Крыму за десять лет вдвое увеличилось количество многодетных семей «В Республике Крым многодетных семей стало в два раза больше.