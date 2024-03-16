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Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму

Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму

Нежелание западных стран признавать результаты референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав России связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Это запада проблемы, а не России и Крыма!
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