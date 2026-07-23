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Аргументы и Факты

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Россия и Азербайджан обсудили ситуацию на Каспийском море

Россия и Азербайджан обсудили ситуацию на Каспийском море

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником президента РФ Русланом Эдельгериевым, стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Каспийском море и борьбу с изменением климата, пишет агентство APA.

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