Россия и Азербайджан обсудили ситуацию на Каспийском море

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником президента РФ Русланом Эдельгериевым, стороны обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Каспийском море и борьбу с изменением климата, пишет агентство APA.
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