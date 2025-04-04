БлокнотРУ Дети мигрантов должны знать русский и сдать тест при поступлении в школу – Володин Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил, что с 1 апреля вступил в силу закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов.
«Даже русские «троечники» сдадут с трудом»: Как выглядят тесты для детей-мигрантов и что будет с теми, кто не сдаст
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
Они вообще не должны быть в наших школах.
Ответить
8 час.
Гулька
Такое ощущение, что в нашем Рособрнадзоре одни таджики-узбеки работают и ставят себе целью тотальную таджикизацию российского населения. С какой стати наши педагоги за счет наших российских налогов должны обучать детей, не желающих знать наш язык? Тесты очень легкие для любого нормального человека. Интересно, почему американцы при зачислении на обучение в свои Университеты инофонов первым делом проверяют знание английского языка и только потом уровень образования абитуриента, точнее его уровень интеллекта? И есть ли там школы для русскоговорящих? арабоговорящих? НЕТ!
Ответить
7 час.
ольга полянкина
а кто не сдаст - поедет на родину
Ответить
3 час.
Свежие комментарии