«Даже русские «троечники» сдадут с трудом»: Как выглядят тесты для детей-мигрантов и что будет с теми, кто не сдаст

Гулька

Такое ощущение, что в нашем Рособрнадзоре одни таджики-узбеки работают и ставят себе целью тотальную таджикизацию российского населения. С какой стати наши педагоги за счет наших российских налогов должны обучать детей, не желающих знать наш язык? Тесты очень легкие для любого нормального человека. Интересно, почему американцы при зачислении на обучение в свои Университеты инофонов первым делом проверяют знание английского языка и только потом уровень образования абитуриента, точнее его уровень интеллекта? И есть ли там школы для русскоговорящих? арабоговорящих? НЕТ!