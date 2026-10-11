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Конгрессвумен Луна сочла лицемерами коллег, выступающих за поставки оружия Киеву

Конгрессвумен Луна сочла лицемерами коллег, выступающих за поставки оружия Киеву

Член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна обвинила в лицемерии американских законодателей, призывающих поставлять оружие на Украину.

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