Советская «Докторская». Какая она?

Любители историиСоветская «Докторская». Какая она? У нас в классе была девочка, которую мы дразнили "колбасницей". Все завтраки, которые ей давали дома, были с колбасой.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВзгляд с другого ракурса"Вплоть до 50-х годов рецептура и качество колбасы по стандарту было неизменным. Конечно, колбасы, производимые разными мясокомбинатами, различались. Это зависело и от качества сырья, которое поставлялось на комбинат и от опыта сотрудников" - уже к 1940-му году Докторскую стали бодяжить требухой. Потому как в нищей стране даже для партейработников, отжирающихся в больницах и санаториях, не хватало мяса, дабы делать эту калбосу по микояновскому рецепту.Комментировать
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