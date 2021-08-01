Любители истории

75 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор м
    А чем занимался КГБ? Следил за шириной штанов и длиной юбок?Горбачёв назвал 2...
  • виктор м
    А где был всемогущий КГБ?Горбачёв назвал 2...
  • виктор м
    А КГБ куда смотрел?Горбачёв назвал 2...

Советская «Докторская». Какая она?

Советская «Докторская». Какая она?

У нас в классе была девочка, которую мы дразнили "колбасницей". Все завтраки, которые ей давали дома, были с колбасой.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Взгляд с другого ракурса
"Вплоть до 50-х годов рецептура и качество колбасы по стандарту было неизменным. Конечно, колбасы, производимые разными мясокомбинатами, различались. Это зависело и от качества сырья, которое поставлялось на комбинат и от опыта сотрудников" - уже к 1940-му году Докторскую стали бодяжить требухой. Потому как в нищей стране даже для партейработников, отжирающихся в больницах и санаториях, не хватало мяса, дабы делать эту калбосу по микояновскому рецепту.

Картина дня

наверх