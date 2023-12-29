Пожарные спасли 16 человек из загоревшегося дома в Новоивановском

Пожар в 16-этажном доме на улице Калинина в поселке Новоивановское начался утром 27 декабря. Работники ПСЧ-246 «Мособлпожспас» вытащили из задымленных квартир 11 взрослых и пятеро детей, после чего потушили очаг возгорания.