Пожарные спасли 16 человек из загоревшегося дома в Новоивановском

Пожар в 16-этажном доме на улице Калинина в поселке Новоивановское начался утром 27 декабря. Работники ПСЧ-246 «Мособлпожспас» вытащили из задымленных квартир 11 взрослых и пятеро детей, после чего потушили очаг возгорания.
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