Залужный попросил Зеленского принять закон, ужесточающий наказание для дезертиров

Главком Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный попросил украинского главу Владимира Зеленского в максимально срочном порядке подписать законопроект об ужесточении наказания для военнослужащих, которые не исполняют приказы командования.
Главком Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный попросил украинского главу Владимира Зеленского в максимально срочном порядке подписать законопроект об ужесточении наказания для военнослужащих, которые не исполняют приказы командования.
Свежие комментарии