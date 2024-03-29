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Бизнесмен Сысоев запустил благотворительный проект "Белгород. Ест"

Бизнесмен Сысоев запустил благотворительный проект "Белгород. Ест"

Предприниматель Александр Сысоев запустил благотворительный проект "Белгород. Ест", благодаря которому желающие смогут сделать пожертвования кафе и ресторанам города, на которые накормят сотрудников МЧС и врачей.

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