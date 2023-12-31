Универсал BMW M5 Touring 2024 показали в новогоднем видео

BMW M5 Touring является одним из самых редких автомобилей, когда-либо выпущенных подразделением M. Седан M5 (G90) и его аналог-универсал станут единственными моделями 5-й серии, сохранившими двигатель V8.
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