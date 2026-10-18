Телеканал «МУЛЬТ» в преддверии Дня отца, который в этом году отмечается 18 октября, провёл опрос среди подписчиков соцсетей и выяснил, какие суперсилы присущи российским папам.
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