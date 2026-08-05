Киллер осуждён на 15 лет за убийства 1990-х в Петербурге

Киллер, совершивший четыре убийства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 1990-е годы, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, 5 августа сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
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